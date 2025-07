Diebisches Quartett in Freiberg geschnappt

Ein Ladendiebstahl in Freiberg endete mit einem Polizeieinsatz. Vier mutmaßliche Diebinnen versuchten, mit Lebensmitteln zu flüchten.

Vier junge Frauen hat die Polizei am Donnerstagabend bei einem Ladendiebstahl in Freiberg gestellt. Zunächst hatten sich zwei Mädchen am Häuersteig ihre Rucksäcke mit Lebensmitteln gefüllt. Mitarbeitern des Geschäftes war das aufgefallen, sie sprachen das Duo an, ein Mädchen konnte fliehen. Das zweite befand sich noch bei den Mitarbeitern,...