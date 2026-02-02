MENÜ
  • Diebstahl in Freiberg: Unbekannte stehlen Wasseruhren von Firmengelände in der Hainichener Straße

In den schweren Gitterboxen befanden sich Wasseruhren im Wert von mehreren Tausend Euro.
In den schweren Gitterboxen befanden sich Wasseruhren im Wert von mehreren Tausend Euro. Bild: Marijan Murat/dpa
In den schweren Gitterboxen befanden sich Wasseruhren im Wert von mehreren Tausend Euro.
In den schweren Gitterboxen befanden sich Wasseruhren im Wert von mehreren Tausend Euro. Bild: Marijan Murat/dpa
Freiberg
Diebstahl in Freiberg: Unbekannte stehlen Wasseruhren von Firmengelände in der Hainichener Straße
Redakteur
Von Luisa Ederle
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In Freiberg haben Unbekannte zwei schwere Gitterboxen mit Wasseruhren von einem Firmengelände gestohlen. Polizei ermittelt.

Unbekannte haben in Freiberg von einem Firmengelände an der Hainichener Straße zwei Gitterboxen mit Wasseruhren entwendet. Wie die Polizei mitteilte, wurde die Tat am Morgen des 2. Februar 2026 bekannt. Zunächst schnitten die Täter ein Zaunfeld durch und verschafften sich so Zugang zum Gelände der Firma. Anschließend fuhren sie vermutlich...
