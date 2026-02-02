Diebstahl in Freiberg: Unbekannte stehlen Wasseruhren von Firmengelände in der Hainichener Straße

Freiberg
In Freiberg haben Unbekannte zwei schwere Gitterboxen mit Wasseruhren von einem Firmengelände gestohlen. Polizei ermittelt.
Unbekannte haben in Freiberg von einem Firmengelände an der Hainichener Straße zwei Gitterboxen mit Wasseruhren entwendet. Wie die Polizei mitteilte, wurde die Tat am Morgen des 2. Februar 2026 bekannt. Zunächst schnitten die Täter ein Zaunfeld durch und verschafften sich so Zugang zum Gelände der Firma. Anschließend fuhren sie vermutlich...
