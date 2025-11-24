Diebstahl und Computerbetrug: Was wird am Amtsgericht Freiberg verhandelt?

Es sind vor allem Verkehrsordnungswidrigkeiten, die kommende Woche verhandelt werden. Doch mischen sich auch schwerere Vergehen darunter.

Mehrere Delikte werden in der kommenden Woche am Amtsgericht Freiberg verhandelt. So beispielsweise am Mittwoch um 9.30 Uhr der Fall eines Vergehens nach dem Pflichtversicherungsgesetz. Ein Mann soll einen E-Scooter genutzt haben, allerdings nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis gewesen sein. Ebenso fehlte eine Haftpflichtversicherung. Um 13 Uhr...