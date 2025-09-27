Dieter „Maschine“ Birr im Freiberger Tivoli umjubelt

Freiberg
Der frühere Frontmann der „Puhdys“ hat in der Silberstadt eine neue Tour gestartet.
Umjubelt von seinen Fans hat Dieter „Maschine“ Birr am Freitagabend im Freiberger Tivoli seine Tour „Maschine - Lieder mit klassischen Saiten und Streichquintett" gestartet. Der sehr gut aufgelegte frühere Frontmann der „Puhdys“ brachte mit seinen Landstreichern die Gäste im ausverkauften Saal von Anfang an zum Mitsingen, Klatschen und...
