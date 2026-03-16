Diskussion, Musik und Kinderyoga: Vier Tipps für die Woche in Mittelsachsen

Wie schon gewohnt, greifen wir zu Beginn der neuen Woche tief hinein in den mittelsächsischen Veranstaltungskalender. Wir haben ein paar Vorschläge zusammengestellt.

Dialog in Mittweida: Wie verändert sich unser Leben, wenn sich analoge und digitale Welt immer stärker überlagern? Mit der öffentlichen Veranstaltungsreihe „Dialog Kontrovers 2026: ZwischenWelten“ lädt die Hochschule Mittweida alle Interessierten ein, diese neuen hybriden Wirklichkeiten gemeinsam zu diskutieren. An sieben Abenden ab 17.... Dialog in Mittweida: Wie verändert sich unser Leben, wenn sich analoge und digitale Welt immer stärker überlagern? Mit der öffentlichen Veranstaltungsreihe „Dialog Kontrovers 2026: ZwischenWelten“ lädt die Hochschule Mittweida alle Interessierten ein, diese neuen hybriden Wirklichkeiten gemeinsam zu diskutieren. An sieben Abenden ab 17....