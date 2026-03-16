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Die Reihe „Dialog kontrovers“ startet wieder in Mittweida. Thema: Künstliche Intelligenz.
Die Reihe „Dialog kontrovers“ startet wieder in Mittweida. Thema: Künstliche Intelligenz. Foto: Helmut Hammer
Die Reihe „Dialog kontrovers“ startet wieder in Mittweida. Thema: Künstliche Intelligenz.
Die Reihe „Dialog kontrovers“ startet wieder in Mittweida. Thema: Künstliche Intelligenz. Foto: Helmut Hammer
Freiberg
Diskussion, Musik und Kinderyoga: Vier Tipps für die Woche in Mittelsachsen
Redakteur
Von Wieland Josch
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Wie schon gewohnt, greifen wir zu Beginn der neuen Woche tief hinein in den mittelsächsischen Veranstaltungskalender. Wir haben ein paar Vorschläge zusammengestellt.

Dialog in Mittweida: Wie verändert sich unser Leben, wenn sich analoge und digitale Welt immer stärker überlagern? Mit der öffentlichen Veranstaltungsreihe „Dialog Kontrovers 2026: ZwischenWelten“ lädt die Hochschule Mittweida alle Interessierten ein, diese neuen hybriden Wirklichkeiten gemeinsam zu diskutieren. An sieben Abenden ab 17....
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