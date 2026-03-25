Döbeln: Mann nach Streit verletzt - Verdächtiger stellt sich Polizei

Freiberg
Ein 21-Jähriger wird nach einem Streit in der Leipziger Straße mit einer Stichverletzung ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelt zu dem Vorfall.
Nach einer Auseinandersetzung in Döbeln hat die Polizei Ermittlungen gegen zwei junge Männer aufgenommen. Wie die Polizeidirektion Chemnitz mitteilte, wurden Beamte und Rettungskräfte am Dienstagabend in die Leipziger Straße gerufen. Vor Ort trafen die Einsatzkräfte auf mehrere unbeteiligte Personen sowie einen verletzten 21-jährigen Mann....
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