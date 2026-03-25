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Nach einer Auseinandersetzung in Döbeln ermittelt die Polizei gegen Verdächtige.
Nach einer Auseinandersetzung in Döbeln ermittelt die Polizei gegen Verdächtige. Symbolfoto: Sina Schuldt/dpa
Nach einer Auseinandersetzung in Döbeln ermittelt die Polizei gegen Verdächtige.
Nach einer Auseinandersetzung in Döbeln ermittelt die Polizei gegen Verdächtige. Symbolfoto: Sina Schuldt/dpa
Freiberg
Döbeln: Mann nach Streit verletzt - Verdächtiger stellt sich Polizei
Redakteur
Von Farhad Salmanian
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Ein 21-Jähriger wird nach einem Streit in der Leipziger Straße mit einer Stichverletzung ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelt zu dem Vorfall.

Nach einer Auseinandersetzung in Döbeln hat die Polizei Ermittlungen gegen zwei junge Männer aufgenommen. Wie die Polizeidirektion Chemnitz mitteilte, wurden Beamte und Rettungskräfte am Dienstagabend in die Leipziger Straße gerufen. Vor Ort trafen die Einsatzkräfte auf mehrere unbeteiligte Personen sowie einen verletzten 21-jährigen Mann....
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