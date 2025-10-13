Donatsring in Freiberg halbseitig gesperrt

Wegen Arbeiten an der Fahrbahnmarkierung ist die Straße nur in Richtung B 173 befahrbar

Die Firma Verkehrstechnik Laufer hat am Montag damit begonnen, die Fahrbahnmarkierung auf dem Donatsring in Freiberg zu verändern. Kay Schallert und Lionel Thiede haben zunächst zwischen der Himmelfahrtsgasse und der Halsbrücker die Fahrradschutzstreifen entfernt. Künftig soll hier wieder ein Mittelstreifen die Fahrbahn aufteilen. Der...