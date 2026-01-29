Doppelrolle beim Bühnenball in Freiberg: Turniertänzerin eröffnet mit Walzer – und ist dann als Feuerwehrfrau unterwegs

Glitzerndes Tanzkleid, später dunkelblaue Uniform: Turniertänzerin Emely Rausch tanzt den Eröffnungswalzer beim Bühnenball in Freiberg und übernimmt anschließend den Feuerwehrdienst.

Zwischen Festbeleuchtung und Walzertakt – und später zwischen Fluchtweg und Feuerlöscher: Emely Rausch hat den Bühnenball des Mittelsächsischen Theaters in der Nikolaikirche in doppelter Rolle erlebt. Zunächst eröffnete sie gemeinsam mit Timo Junghans den Tanz, danach war sie in Feuerwehruniform mit auf Rundgang, um den Brandschutz...