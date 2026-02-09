MENÜ
Emely Rausch und Timo Junghans nahmen als Debütanten am Semperopernball 2026 teil.
Emely Rausch und Timo Junghans nahmen als Debütanten am Semperopernball 2026 teil. Bild: Rausch
Freiberg
Semperopernball 2026: Emely Rausch und Timo Junghans aus Freiberg wieder als Debütanten dabei
Redakteur
Von Heike Hubricht
Sie wollten noch einmal mitmachen: Emely Rausch und Timo Junghans tanzten am Freitagabend als Debütanten beim Semperopernball. Warum der Tag schon 8.30 Uhr begann und was ohne Pflaster kaum ging.

Festlich im Dreivierteltakt: Emely Rausch und Timo Junghans aus Freiberg haben am Freitagabend in Dresden als Debütanten den Semperopernball mit eröffnet. Für das Turniertanzpaar aus der Tanzschule Richter war es eine Rückkehr: Schon im vergangenen Jahr wirkten beide beim 100. Jubiläum mit – und wollten die besondere Atmosphäre gern noch...
Erschienen am: 09.02.2026 | 14:35 Uhr
