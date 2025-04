Dorfchemnitz: Junge Familie erfährt großen Beistand im Kampf gegen Papas Blutkrebs

Im Gasthof am Chemnitzbach haben sich am Sonntag hunderte Menschen als potenzielle Stammzellenspender registrieren lassen. Die Hoffnung lebt, einen genetischen Zwilling zu finden.

Von der Hilfsbereitschaft war Janin Wittig am Sonntag überwältigt. Rund 250 Freiwillige seien am Sonntag in ihrem Heimatort Dorfchemnitz als potenzielle Stammzellenspender registriert worden, gut 350 weitere Personen hätten sich via Internet gemeldet. Bei Janins Ehemann Tobias war kürzlich Blutkrebs diagnostiziert worden. Der 32-Jährige...