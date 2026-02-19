MENÜ
Der Gemeinderat von Dorfchemnitz will den Bau von Windkraftanlagen ordnen.
Der Gemeinderat von Dorfchemnitz will den Bau von Windkraftanlagen ordnen.
Freiberg
Dorfchemnitzer Räte lehnen Windkraft-Standort ab
Redakteur
Von Steffen Jankowski
Der Gemeinderat ist mit den Plänen der Sachsenkraft GmbH aus Dresden nicht einverstanden. Das Projekt widerspreche eigenen Plänen.

Der Gemeinderat von Dorfchemnitz hat am Dienstagabend den Bau einer Windkraftanlage abgelehnt. Das Gremium versagte dem entsprechenden Antrag der Sachsenkraft GmbH aus Dresden das gemeindliche Einvernehmen. „Wir planen Vorranggebiete für Windkraftanlagen und das Vorhaben liegt außerhalb dieser Gebiete“, erklärt Bürgermeister Thomas Schurig...
