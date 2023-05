Dorfchemnitzer Vizebürgermeister wirbt für Windkraft: Wind ist das neue Silber des Erzgebirges

Blasmusik im Festzelt, Hüpfburg, Fassbier und Grillhähnchen: So feierte die Gemeinde Dorfchemnitz am Samstag die Fertigstellung von drei neuen Windrädern am Saidenberg bei Voigtsdorf. Zehn Jahre nach Planungsbeginn gingen die Anlagen der 6-Megawatt-Klasse vom Typ Vestas V-162 Ende vergangenen Jahres in Betrieb. Sie sollen pro Jahr 53 Millionen...