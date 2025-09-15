Drei-Brüder-Schacht: Schüler tauchen in die Welt des Bergbaus im Erzgebirge ein

Freiberg
Ein Kavernenkraftwerk, das Europa elektrisierte, steht im Fokus: Wie Oberschüler aus Brand-Erbisdorf die Geschichte des Drei-Brüder-Schachts neu erzählen.
Der historische Drei-Brüder-Schacht in Brand-Erbisdorf wird zur Bühne für engagierte Schüler, die ihre Region neu entdecken: Zum Tag des offenen Denkmals präsentierte sich der Schacht nicht nur als Teil der Welterbestätte Montanregion Erzgebirge, sondern auch als lebendiger Ort der lokalen Geschichte. Ein besonderer Blickfang war die...
