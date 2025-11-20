Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Drei Kaffee am Tag: Womit es ein Freiberger Student in die TV-Show „Die Höhle der Löwen“ schaffte

„Coby’s“ Kaffee-Extrakt ist eines der Start-ups von Bruno Stein. In einer Flasche ist Extrakt für 30 Kaffees enthalten. Damit war er mit seinem Freund Martin Emmrich bei der Sendung „Die Höhle der Löwen“. Mittlerweile hat er seine Anteile an seinen Freund übertragen.
„Coby’s“ Kaffee-Extrakt ist eines der Start-ups von Bruno Stein. In einer Flasche ist Extrakt für 30 Kaffees enthalten. Damit war er mit seinem Freund Martin Emmrich bei der Sendung „Die Höhle der Löwen“. Mittlerweile hat er seine Anteile an seinen Freund übertragen. Bild: Eckardt Mildner
Freiberg
Drei Kaffee am Tag: Womit es ein Freiberger Student in die TV-Show „Die Höhle der Löwen“ schaffte
Von Cornelia Schönberg
Mit nur 19 Jahren meldete Bruno Stein sein erstes Start-up „Yourcoffeedude“ an. Heute hat er über 1,2 Millionen Follower. Auch sein zweites Start-up „Coby’s“ liebte er, hat es nach der Show aber verkauft.

„Ich glaube, ich wäre echt gern selbstständig“ - Mit dieser Vision schrieb sich Bruno Stein für BWL an der TU Bergakademie in Freiberg ein. Da war er gerade 18 und hatte sein Abi. „Es war immer mein inneres Verlangen, mich zu beweisen“, erzählt er heute, fünf Jahre und zwei Start-ups später. Wer ist der Mann und worin besteht sein...
