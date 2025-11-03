Drei Stunden ohne Toilette: Vandalismus legt WCs im Regionalexpress von Dresden über Freiberg nach Hof lahm

Freiberg
Fahrgäste des Regionalexpress 3 RE 74006 von Dresden über Freiberg, Chemnitz, Zwickau und Plauen nach Hof mussten auf einer Fahrt ohne funktionierende WCs auskommen.
Drei Stunden ohne Toilette: Fahrgäste des Regionalexpress RE 74006 am Montag, 6.52 Uhr von Dresden-Hauptbahnhof über Freiberg, Chemnitz, Zwickau und Plauen nach Hof mussten ohne funktionierende WCs auskommen. Wie die Mitteldeutsche Regiobahn (MRB) am späten Montagnachmittag auf Anfrage der „Freien Presse“ bestätigte, waren beide...
