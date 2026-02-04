MENÜ
An der Feuerwehr Großhartmannsdorf sind die DRK-Altkleidercontainer bereits abgebaut.
Bild: Eckardt Mildner
Am Norma an der B 101 in Großhartmannsdorf können noch saubere, intakte, gute Altkleider in einen Altkleidercontainer gegeben werden.
Bild: Eckardt Mildner
Freiberg
DRK-Container verschwinden auch in Großhartmannsdorf: Wohin nun mit aussortierter Kleidung?
Redakteur
Von Cornelia Schönberg
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Wegen hoher Kosten entfernt das DRK im Landkreis Mittelsachsen die Altkleidercontainer - auch in Großhartmannsdorf.

Der DRK-Kreisverband Freiberg-Rochlitz hat seine Altkleider-Sammelcontainer im Landkreis Mittelsachsen ersatzlos abgebaut. Das betrifft auch die Altkleidercontainer am Containerstellplatz nahe der Feuerwehr in Großhartmannsdorf. Darüber hatte Bürgermeister Dirk Müller (parteilos) zur jüngsten Gemeinderatssitzung informiert. Nun sind sie...
Georg Müller
Jan Leißner
Holger Frenzel
