DRK-Container verschwinden auch in Großhartmannsdorf: Wohin nun mit aussortierter Kleidung?

Freiberg
Wegen hoher Kosten entfernt das DRK im Landkreis Mittelsachsen die Altkleidercontainer - auch in Großhartmannsdorf.
Der DRK-Kreisverband Freiberg-Rochlitz hat seine Altkleider-Sammelcontainer im Landkreis Mittelsachsen ersatzlos abgebaut. Das betrifft auch die Altkleidercontainer am Containerstellplatz nahe der Feuerwehr in Großhartmannsdorf. Darüber hatte Bürgermeister Dirk Müller (parteilos) zur jüngsten Gemeinderatssitzung informiert. Nun sind sie...
