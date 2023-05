Durch verschiedene Länder und Jahrhunderte: Chor Reinsberg singt im Kloster Altzella

Eine Reise durch verschiedene Länder und Jahrhunderte bietet der Reinsberger Chor seinen Zuhörerinnen und Zuhörern an. Das gemischte Ensemble lädt zu zwei Frühlingskonzerten ein. Gesungen wird in verschiedenen Sprachen. Das erste Konzert beginnt am Samstag, 6. Mai, um 17 Uhr im Bibliothekssaal des Klosters Altzella. Das zweite ist dann am...