Ein Blick hinter die Kulissen des neuen Bohrkernarchivs in Freiberg

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Heike Krenkel und Florian Jährling vom Sächsischen Immobilien- und Baumanagement auf der Baustelle des Zentrale Sächsische Bohrkernarchivs an der Lessingstraße in Freiberg.
Heike Krenkel und Florian Jährling vom Sächsischen Immobilien- und Baumanagement auf der Baustelle des Zentrale Sächsische Bohrkernarchivs an der Lessingstraße in Freiberg. Foto: Eckardt Mildner
So soll das Zentrale Bohrkernarchiv an der Lessingstraße in Freiberg aussehen.
So soll das Zentrale Bohrkernarchiv an der Lessingstraße in Freiberg aussehen. Visualisierung: RBZ Generalplanungs GmbH
Diese Gebäude mussten dem Neubau weichen.
Diese Gebäude mussten dem Neubau weichen. Foto: SIB Niederlassung Chemnitz
Die Konturen des Gebäudekomplexes sind bereits erkennbar.
Die Konturen des Gebäudekomplexes sind bereits erkennbar. Foto: Eckardt Mildner
Im vorderen Teil werden Foyer, Arbeitshallen, ein Vortragssaal und Labore untergebracht.
Im vorderen Teil werden Foyer, Arbeitshallen, ein Vortragssaal und Labore untergebracht. Foto: Eckardt Mildner
Hier sollen künftig Arbeitstische stehen.
Hier sollen künftig Arbeitstische stehen. Foto: Eckardt Mildner
Das Einheben der Deckenbinder war Millimeterarbeit.
Das Einheben der Deckenbinder war Millimeterarbeit. Foto: Eckardt Mildner
Das Zentrale Sächsische Bohrkernarchiv ist mit 22,5 Millionen Euro veranschlagt.
Das Zentrale Sächsische Bohrkernarchiv ist mit 22,5 Millionen Euro veranschlagt. Foto: Eckardt Mildner
Heike Krenkel und Florian Jährling vom Sächsischen Immobilien- und Baumanagement auf der Baustelle des Zentrale Sächsische Bohrkernarchivs an der Lessingstraße in Freiberg.
Heike Krenkel und Florian Jährling vom Sächsischen Immobilien- und Baumanagement auf der Baustelle des Zentrale Sächsische Bohrkernarchivs an der Lessingstraße in Freiberg. Foto: Eckardt Mildner
So soll das Zentrale Bohrkernarchiv an der Lessingstraße in Freiberg aussehen.
So soll das Zentrale Bohrkernarchiv an der Lessingstraße in Freiberg aussehen. Visualisierung: RBZ Generalplanungs GmbH
Diese Gebäude mussten dem Neubau weichen.
Diese Gebäude mussten dem Neubau weichen. Foto: SIB Niederlassung Chemnitz
Die Konturen des Gebäudekomplexes sind bereits erkennbar.
Die Konturen des Gebäudekomplexes sind bereits erkennbar. Foto: Eckardt Mildner
Im vorderen Teil werden Foyer, Arbeitshallen, ein Vortragssaal und Labore untergebracht.
Im vorderen Teil werden Foyer, Arbeitshallen, ein Vortragssaal und Labore untergebracht. Foto: Eckardt Mildner
Hier sollen künftig Arbeitstische stehen.
Hier sollen künftig Arbeitstische stehen. Foto: Eckardt Mildner
Das Einheben der Deckenbinder war Millimeterarbeit.
Das Einheben der Deckenbinder war Millimeterarbeit. Foto: Eckardt Mildner
Das Zentrale Sächsische Bohrkernarchiv ist mit 22,5 Millionen Euro veranschlagt.
Das Zentrale Sächsische Bohrkernarchiv ist mit 22,5 Millionen Euro veranschlagt. Foto: Eckardt Mildner
Freiberg
Ein Blick hinter die Kulissen des neuen Bohrkernarchivs in Freiberg
Redakteur
Von Steffen Jankowski
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An der Lessingstraße in Freiberg sollen künftig alle Bohrkerne und Gesteinsproben aus dem Freistaat konzentriert werden. Dafür wird ein Komplex gebaut, dessen Fläche der eines halben Fußballfeldes entspricht.

Die Dimensionen sind beachtlich: Das Zentrale Sächsische Bohrkernarchiv an der Lessingstraße in Freiberg wird 110 Meter lang und 29 Meter breit – das entspricht in etwa einem halben Fußballfeld. Das eigentliche Bohrkernlager wird etwa 14 Meter in die Höhe ragen. Nahtlos schließt sich daran ein Gebäudeteil mit vier Etagen zur Aufbewahrung...
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