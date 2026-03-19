Ein Blick hinter die Kulissen des neuen Bohrkernarchivs in Freiberg

An der Lessingstraße in Freiberg sollen künftig alle Bohrkerne und Gesteinsproben aus dem Freistaat konzentriert werden. Dafür wird ein Komplex gebaut, dessen Fläche der eines halben Fußballfeldes entspricht.

Die Dimensionen sind beachtlich: Das Zentrale Sächsische Bohrkernarchiv an der Lessingstraße in Freiberg wird 110 Meter lang und 29 Meter breit – das entspricht in etwa einem halben Fußballfeld. Das eigentliche Bohrkernlager wird etwa 14 Meter in die Höhe ragen. Nahtlos schließt sich daran ein Gebäudeteil mit vier Etagen zur Aufbewahrung... Die Dimensionen sind beachtlich: Das Zentrale Sächsische Bohrkernarchiv an der Lessingstraße in Freiberg wird 110 Meter lang und 29 Meter breit – das entspricht in etwa einem halben Fußballfeld. Das eigentliche Bohrkernlager wird etwa 14 Meter in die Höhe ragen. Nahtlos schließt sich daran ein Gebäudeteil mit vier Etagen zur Aufbewahrung...