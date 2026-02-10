MENÜ
  Ein Dach, Essen, Bildung: Was im Leben wirklich zählt - Freiberger engagieren sich für Waisenhaus in Indien

Matthias und Marion Lessig sowie Andrea Straßburger (v.l.) besuchten das Waisenhaus in Indien.
Matthias und Marion Lessig sowie Andrea Straßburger (v.l.) besuchten das Waisenhaus in Indien. Bild: Mathias Herrmann
Die Kinder des Waisenhauses in Tiruvannamalai freuten sich über den Besuch aus Deutschland.
Die Kinder des Waisenhauses in Tiruvannamalai freuten sich über den Besuch aus Deutschland. Bild: Matthias Lessig
Marion Lessing und Andrea Straßburger übergaben die Spenden an Kumari Xavier (v.l.)
Marion Lessing und Andrea Straßburger übergaben die Spenden an Kumari Xavier (v.l.) Bild: Matthias Lessig
Freiberg
Ein Dach, Essen, Bildung: Was im Leben wirklich zählt - Freiberger engagieren sich für Waisenhaus in Indien
Von Mathias Herrmann
Drei Freiberger Helfer besuchen ihr Herzensprojekt - ein Waisenhaus in Indien. Die Mitglieder des Anahata-Vereins waren überrascht, wohin sie ihre Reise führte und was sie vor Ort entdeckten.

„Ich träume noch davon“, sagt Marion Lessig mit einem Leuchten in den Augen, wenn sie an die vergangenen Wochen denkt. Gemeinsam mit ihrem Mann Matthias Lessig und Andrea Straßburger ist sie gerade aus Indien zurückgekehrt. Die Reise war kein Urlaub, sondern eine Herzensangelegenheit für den Freiberger Verein „Anahata – Hand in Hand...
