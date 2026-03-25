Ein Gespräch ist das Beste: Einladung zur Gruppe Multiple Sklerose in Freiberg

Freiberg
Multiple Sklerose ist keine eindimensionale Krankheit. Hilfe und Verständnis bietet eine Selbsthilfegruppe in Freiberg.
Einmal im Monat trifft sich im Haus Johannishof der Seniorenheime Freiberg die Selbsthilfegruppe Multiple Sklerose. Auch am kommenden Samstag, dem 28. März. „Genau wie der Name sagt ist die Krankheit vielfältig“, sagt Leiterin Romy Qual. Man könne sich zu dem Thema zwar auch im Internet informieren, doch sei ein persönliches Gespräch...
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