  • Ein Hoch auf analoges Spielzeug: Beim Spielzeugmacherfestival in Seiffen war auch Neuhausen gut vertreten

Beim Spielzeugmacherfestival lud der Spielzeughersteller Sina zum Gestalten ein.
Beim Spielzeugmacherfestival lud der Spielzeughersteller Sina zum Gestalten ein.
Beim Spielzeugmacherfestival lud der Spielzeughersteller Sina zum Gestalten ein.
Beim Spielzeugmacherfestival lud der Spielzeughersteller Sina zum Gestalten ein.
Freiberg
Ein Hoch auf analoges Spielzeug: Beim Spielzeugmacherfestival in Seiffen war auch Neuhausen gut vertreten
Redakteur
Von Siiri Klose
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Wegen des Spielzeugherstellers Sina blieben am Wochenende manche Besucher länger als gedacht im Pilzbecken.

Das Spielzeugmacher-Festival im ehemaligen Erlebnisbad von Seiffen war der große Besuchermagnet am Wochenende. Unzählige bekannte Namen wie Martin Steinert vom Drechselzentrum Erzgebirge, Kaden Holzgestaltung oder Crottendorfer Räucherkerzen trafen auf internationale Teilnehmer wie die Puppenmacherin Judith Sotriffer aus Südtirol, die...
