Ein Hoch auf analoges Spielzeug: Beim Spielzeugmacherfestival in Seiffen war auch Neuhausen gut vertreten

Wegen des Spielzeugherstellers Sina blieben am Wochenende manche Besucher länger als gedacht im Pilzbecken.

Das Spielzeugmacher-Festival im ehemaligen Erlebnisbad von Seiffen war der große Besuchermagnet am Wochenende. Unzählige bekannte Namen wie Martin Steinert vom Drechselzentrum Erzgebirge, Kaden Holzgestaltung oder Crottendorfer Räucherkerzen trafen auf internationale Teilnehmer wie die Puppenmacherin Judith Sotriffer aus Südtirol, die...