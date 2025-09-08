Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Ein Ort voller Geschichte und Geschichten in Freiberg: Das Pressehaus öffnet zum Tag des offenen Denkmals

Vor zwei Jahren zum Tag des offenen Denkmals gehörten Maren Müller und Edgar Schubert zu den ersten, die das Pressehaus am Obermarkt besuchten.
Freiberg
Redakteur
Von Astrid Ring
Im Herzen der alten Bergstadt Freiberg verbindet das Pressehaus Moderne und Geschichte. Journalisten arbeiten heute in Räumen, die einst bedeutende Persönlichkeiten beherbergten. Wer waren sie?

Wenn sich die Türen des modernen Pressehauses im Herzen Freibergs zum Tag des offenen Denkmals am 14. September für Besucher öffnen, können sich diese nicht nur in den geschichtsträchtigen Räumen umsehen. Bei Führungen durch die ehemals drei Bürgerhäuser (Kirchgäßchen 1, Obermarkt 11 und 12), die heute ein großes Ensemble bilden,...
