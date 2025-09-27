Ein Tag bei der Freiberger Feuerwehr - zum Mitmachen und Anfassen

Freiberg
Zum Tag der offenen Tür sind am Sonnabend im Depot an der Brander Straße in Freiberg auch drei neue Fahrzeuge getauft worden.
Unter dem Motto „Feuerwehr hautnah erleben – zum Mitmachen und Anfassen“ hat die Feuerwehr Freiberg am Sonnabend zu einem Tag der offenen Tür in ihr Depot an der Brander Straße in der Silberstadt eingeladen. Die Jugendfeuerwehr zeigte Löschexperimente sowie Geschicklichkeitsübungen. Vor den Gästen wurden zudem drei neue Einsatzfahrzeug...
