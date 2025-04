Ein Ticket ins Osterkörbchen: Für diese Sommer-Events in Freiberg und Umgebung sollte man sich fix Karten sichern

Wer keine Lust hat, Ostereier zu verschenken, der kann mit Eintrittskarten zu Veranstaltungen Freude bereiten. Doch man sollte sich beeilen. Olaf Schubert ist beispielsweise schon ausverkauft.

Was verschenkt man zum Osterfest? Eine Frage, der man sich allmählich stellen sollte, denn allzu lang dauert es nicht mehr, dann ist der Hase wieder unterwegs, um an allen möglichen und unmöglichen Stellen kleine oder größere Präsente zu verstecken. Für alle Menschen in der Freiberger Region, aber auch für jene, die der Silberstadt einen...