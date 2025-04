Ein Trabi auf besonderer Mission, Hoffnungsschimmer für Patienten, Paukenschläge in der Gastro-Szene: Die guten Nachrichten aus Mittelsachsen

Zum Wochenwechsel gibt es gute Nachrichten von Reportern der Mittelsachsen-Redaktion der „Freien Presse“: aus Wiederau, Hennersdorf, Freiberg, Lichtenwalde und Altmittweida.

Seit 1. April ist die Hausarztpraxis in Wiederau geschlossen, weil die Ärztin in den Ruhestand gegangen ist. Ein Nachfolger war bislang nicht in Sicht. Das könnte sich bald ändern - eine der guten Nachrichten in der zu Ende gehenden Woche aus Mittelsachsen: