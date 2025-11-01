Einbrecher suchen Werkstatt in Neuhausen heim

Die Täter entwendeten laut Polizei Pkw-Räder und richteten hohen Sachschaden an.

Bislang unbekannte Täter sind in der Zeit zwischen Donnerstag, 17 Uhr, und Freitag, 7 Uhr, in ein Unternehmen an der Freiberger Straße in Neuhausen eingebrochen. Wie die Chemnitzer Polizei am Samstag meldete, hatten die Einbrecher eine Fensterscheibe der Werkstatt eingeschlagen, um sich Zutritt zu verschaffen. Ihre Beute: Ein Kompletträdersatz...