Einbruch am hellichten Tag: Täter steigen in Haus in Rechenberg-Bienenmühle ein

Erst jetzt wurde ein Einbruch bekannt, der sich schon Mitte der Woche ereignet hat.

Bereits am Mittwoch ereignete sich im Laufe des Tages in Rechenberg-Bienenmühle ein Einbruch. Darüber informiert die Polizeidirektion Chemnitz am Samstag. Demnach drangen vermutlich in der Zeit zwischen 10 Uhr und 14.25 Uhr Unbekannte durch gewaltsames Öffnen der Hintertür in ein Wochenendhaus an der Bergstraße ein. Dabei entwendeten die...