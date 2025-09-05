Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Julia Thoß ist Maschinenbauingenieurin und arbeitet seit Oktober 2024 bei Bharat Forge Aluminiumtechnik in Brand-Erbisdorf.
Julia Thoß ist Maschinenbauingenieurin und arbeitet seit Oktober 2024 bei Bharat Forge Aluminiumtechnik in Brand-Erbisdorf. Bild: Eckardt Mildner
Julia Thoß ist Maschinenbauingenieurin und arbeitet seit Oktober 2024 bei Bharat Forge Aluminiumtechnik in Brand-Erbisdorf.
Julia Thoß ist Maschinenbauingenieurin und arbeitet seit Oktober 2024 bei Bharat Forge Aluminiumtechnik in Brand-Erbisdorf. Bild: Eckardt Mildner
Freiberg
„Eine absolute Besonderheit“: Jung, weiblich, Ingenieurin in Brand-Erbisdorf
Redakteur
Von Cornelia Schönberg
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Frauen und Technik: Ein Widerspruch? Nicht für Julia Thoß. Sie fühlt sich wohl in der Welt der Maschinen. Ihre Karriere bei Bharat Forge zeigt, dass Frauen in der Technikbranche immer mehr Fuß fassen.

Sie trägt die blaue Firmenlatzhose und läuft durch die Werkhalle mit dem gerundeten Dach. Vorbei an Robotern, die heiße Aluminiumteile in Form bringen. Vorbei an Kisten voller Bauteile, die von Staplerfahrern bewegt werden. Da ein Gruß, dort ein Nicken. Es ist eine von mehreren Hallen der Bharat Forge Aluminiumtechnik GmbH an der...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
04.09.2025
4 min.
„Das finanzielle Kopfkissen wird aufgeschlitzt“: Brand-Erbisdorfs OB zur Finanzlage der Stadt
Straßenbauarbeiten an der Talstraße in St. Michaelis. Das Erbisdorfer Wasser ist eine Mammutaufgabe.
Brand-Erbisdorf öffnet das Sparschwein: 2025 werden mehr Ausgaben als Einnahmen erwartet. Investitionen sollen dennoch nicht gestoppt werden. Welche Projekte stehen im Fokus?
Cornelia Schönberg
22.08.2025
5 min.
Nach dem Tumor der Schlaganfall: Wie ein Paar aus Brand-Erbisdorf dem Schicksal trotzt
Ihr erster gemeinsamer Urlaub nach dem Schlaganfall: Im Juli 2025 haben Anja und Lukas Dittrich ihre Sachen gepackt und sind auf einen barrierefreien Campingplatz gefahren.
Mit 37 erlitt Anja Dittrich einen schweren Schlaganfall. Um sie zu pflegen, hat ihr Mann seinen Job aufgegeben. Sie macht Fortschritte, kommt in der Wohnung aber an Grenzen. Das soll sich ändern.
Cornelia Schönberg
06.09.2025
3 min.
Stadtfest Penig: Die Bilder vom Samstag und Freitag
 13 Bilder
Mittendrin beim Stadtfest Penig auch als Moderator: Bürgermeister André Wolf.
In Penig hat am Freitagabend das Stadtfest begonnen. Am Samstag ging es heiter weiter. Stargast am Abend ist Anna-Carina Woitschack.
Falk Bernhardt
09:59 Uhr
2 min.
Menschen feiern friedlich auf der Wiesn im Vogtland
Auf der Sternquell-Wiesn wurde friedlich gefeiert, meldet die Polizei.
Auf der Sternquell-Wiesn gab es keine polizeirelevanten Vorfälle. Aus dem Plauener Stadtgebiet meldet die Polizei hingegen Trunkenheitsfahrten und eine Schlägerei an einer Haltestelle.
Daniela Hommel-Kreißl
10:00 Uhr
1 min.
Diese Ortsdurchfahrt im Erzgebirge ist ab Montag gesperrt: Autofahrer müssen lange Umleitung nehmen
Der Breitbandausbau in Brünlos beginnt. Dafür wird die Hauptstraße gesperrt.
Aufgrund des Breitbandausbaus ist die Brünloser Hauptstraße wochenlang gesperrt. Wo führt die Umleitung entlang?
Thomas Mehlhorn
05.09.2025
2 min.
„Habe einfach richtig Scheiße gebaut“: Betriebsratschef von VW Sachsen tritt zurück
Leitet seit gut zweieinhalb Jahren die Arbeitnehmervertretung bei VW Sachsen: Uwe Kunstmann.
Uwe Kunstmann legt seine Ämter bei VW Sachsen und im Werk in Zwickau nieder. In einem Brief an die Belegschaft spricht er von schweren persönlichen Fehlern. Dazu ermittelt auch die Polizei.
Jan-Dirk Franke
Mehr Artikel