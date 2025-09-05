„Eine absolute Besonderheit“: Jung, weiblich, Ingenieurin in Brand-Erbisdorf

Frauen und Technik: Ein Widerspruch? Nicht für Julia Thoß. Sie fühlt sich wohl in der Welt der Maschinen. Ihre Karriere bei Bharat Forge zeigt, dass Frauen in der Technikbranche immer mehr Fuß fassen.

Sie trägt die blaue Firmenlatzhose und läuft durch die Werkhalle mit dem gerundeten Dach. Vorbei an Robotern, die heiße Aluminiumteile in Form bringen. Vorbei an Kisten voller Bauteile, die von Staplerfahrern bewegt werden. Da ein Gruß, dort ein Nicken. Es ist eine von mehreren Hallen der Bharat Forge Aluminiumtechnik GmbH an der...