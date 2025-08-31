Eine ganz besondere Trauung in Freiberg: Wenn ein Landrat die Hochzeitsrede hält

Freiberg
Zwei Jahre lang konnte Sven Krüger, als er noch Oberbürgermeister von Freiberg war, Ehen schließen. Nun als Landrat ist das nicht mehr möglich. Er sorgte dennoch für einen besonderen Moment.
Die Aufregung ist Sven Gemeinhardt deutlich anzumerken. Der Weißenborner, Anfang 60 und ausgesprochen festlich gekleidet, geht am frühen Samstagnachmittag vor dem Freiberger Schloss Freudenstein auf und ab, eilt von Gast zu Gast, redet hier und da, kann aber kaum länger verweilen, so sehr hat ihn der Augenblick gepackt. Was kein Wunder ist,...
