Großschirmas Bürgermeister Rolf Weigand ist mit der Einwohnerbefragung sehr zufrieden.
Großschirmas Bürgermeister Rolf Weigand ist mit der Einwohnerbefragung sehr zufrieden. Bild: Wieland Josch
Freiberg
Einwohner von Großschirma befragt: Wie stehen Sie zu neuen Windkraftanlagen?
Redakteur
Von Wieland Josch
Drei große Windräder sollen zwischen Großschirma und Großvoigtsberg errichtet werden. Der Bürgermeister wollte dazu die Meinung der Einwohner wissen. Wie ist das Ergebnis ausgefallen?

Rolf Weigand, Bürgermeister von Großschirma, ist zufrieden. Nachdem der Stadtrat einen von ihm vorgeschlagenen Bürgerentscheid zur Errichtung von drei Windrädern nahe dem Gewerbegebiet Am Steinberg zwischen Großschirma und dem Stadtteil Großvoigtsberg abgelehnt hatte, initiierte er ein Einwohnerbefragung. An 1650 Bürger der beiden...
