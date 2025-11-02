Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Ab 15. November lädt die GSM wieder zum Eislaufen in Freiberg ein.
Ab 15. November lädt die GSM wieder zum Eislaufen in Freiberg ein.
Freiberg
Eisbahn im Freiberger Schloss Freudenstein: Start der Saison mit neuen Highlights
Von Steffen Jankowski
Die Betreiber rechnen mit regem Besuch, trotz kürzerer Laufzeit. Die Saison beginnt am 15. November, endet mit den Winterferien. Welche Überraschungen warten bis dahin?

Im Hof des Freiberger Schlosses Freudenstein hat der Aufbau der Eisbahn begonnen. Wie Annett Geppert vom GSM Gastro-Service-Mittelsachsen bestätigt, wird zunächst der Unterbau vorbereitet. „Ab Montag, dem 3. November, folgt der Aufbau des Winterzelts, und ab Donnerstag, dem 6. November, soll je nach Fortschritt und Wetterlage mit der...
