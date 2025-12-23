MENÜ
Zwischen all den schlechten Nachrichten gibt es auch gute.
Zwischen all den schlechten Nachrichten gibt es auch gute.
Freiberg
Elf gute Nachrichten aus Mittelsachsen 2025
Von unserer Redaktion
Das Nachrichtengeschehen schafft selten gute Laune. Doch es geht auch anders. Die "Freie Presse" hat in Mittelsachsen im vergangenen Jahr immer wieder auch über positive Dinge berichtet.

Freiberg.

Hier finden Sie elf gute Nachrichten aus Mittelsachsen aus dem Jahr 2025:

1. Isabel und ein wunderbares Jubiläum im Krankenhaus Freiberg

2. "Die Helene strotzt vor Selbstbewusstsein": Junge Erzgebirgerin übernimmt Maschinenbaubetrieb von Vater und Großvater

3. Freiberger sammeln Kronkorken: Aus kleinen Kappen wird große Hilfe

4. "Eine grandiose Campingsaison" - Betreiber des Naturbades Niederwiesa zieht Bilanz und hat Pläne

5. Neue Rettungswache Frankenberg: Landkreis investiert in Sicherheit der Bürger

6. Tedi-Filiale öffnet in Hainichen: "Markt ist so lebendig wie seit einem Vierteljahrhundert nicht mehr"

7. Drei neue Radwege bei Hainichen: Wie gut rollt es?

8. Nach schwerer Verletzung: Empanada-Chefin öffnet ihr Kaffee-Häuschen in Hennersdorf wieder: Das sagen Gäste

9. Neue Hausarztpraxis in Brand-Erbisdorf öffnet im März - Termine ab sofort

10. Sieben Babys auf einen Streich: Klinikum Mittweida begrüßt so viele Babys wie selten am selben Tag

11. Stadt Geringswalde erbt Meißener Porzellan: Was die Auktion in Dresden einbrachte

