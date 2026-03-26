Elke Hussel begeistert in Freiberg mit Lyrik, Bildern und Erinnerungen

Elke Hussel stellte in der Universitätsbibliothek Freiberg ihr neues Buch vor. Rund 50 Gäste erlebten einen besonderen Abend.

Lebensnahe Lyrik: Knapp 50 Gäste haben am Dienstagabend die Lesung von Elke Hussel in der Universitätsbibliothek Freiberg besucht. Veranstaltet wurde der Abend vom Taschenbuchladen und der Unibibliothek. Im Agricolasaal stellte die Freiberger Journalistin und Autorin ihr neues Lyrik-Bilder-Buch „Der Freiberger Silbenweg“ vor.