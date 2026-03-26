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Elke Hussel stellte in der Unibibliothek Freiberg ihr neues Buch „Der Freiberger Silbenweg“ vor.
Elke Hussel stellte in der Unibibliothek Freiberg ihr neues Buch „Der Freiberger Silbenweg“ vor. Foto: Mildner
Julia Meyer, Direktorin der Universitätsbibliothek Freiberg, las bei der Veranstaltung auch selbst zwei Gedichte.
Julia Meyer, Direktorin der Universitätsbibliothek Freiberg, las bei der Veranstaltung auch selbst zwei Gedichte. Foto: Eckardt Mildner
Originelle Bilder (hier die Erinnerung an das Freiberger „Dracula“-Musical 2025), Toneinspielungen und Gedichte prägten die Buchvorstellung in der Universitätsbibliothek Freiberg.
Originelle Bilder (hier die Erinnerung an das Freiberger „Dracula“-Musical 2025), Toneinspielungen und Gedichte prägten die Buchvorstellung in der Universitätsbibliothek Freiberg. Foto: Eckardt Mildner
Elke Hussel stellte in der Unibibliothek Freiberg ihr neues Buch „Der Freiberger Silbenweg“ vor.
Elke Hussel stellte in der Unibibliothek Freiberg ihr neues Buch „Der Freiberger Silbenweg“ vor. Foto: Mildner
Julia Meyer, Direktorin der Universitätsbibliothek Freiberg, las bei der Veranstaltung auch selbst zwei Gedichte.
Julia Meyer, Direktorin der Universitätsbibliothek Freiberg, las bei der Veranstaltung auch selbst zwei Gedichte. Foto: Eckardt Mildner
Originelle Bilder (hier die Erinnerung an das Freiberger „Dracula“-Musical 2025), Toneinspielungen und Gedichte prägten die Buchvorstellung in der Universitätsbibliothek Freiberg.
Originelle Bilder (hier die Erinnerung an das Freiberger „Dracula“-Musical 2025), Toneinspielungen und Gedichte prägten die Buchvorstellung in der Universitätsbibliothek Freiberg. Foto: Eckardt Mildner
Freiberg
Elke Hussel begeistert in Freiberg mit Lyrik, Bildern und Erinnerungen
Redakteur
Von Heike Hubricht
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Elke Hussel stellte in der Universitätsbibliothek Freiberg ihr neues Buch vor. Rund 50 Gäste erlebten einen besonderen Abend.

Lebensnahe Lyrik: Knapp 50 Gäste haben am Dienstagabend die Lesung von Elke Hussel in der Universitätsbibliothek Freiberg besucht. Veranstaltet wurde der Abend vom Taschenbuchladen und der Unibibliothek. Im Agricolasaal stellte die Freiberger Journalistin und Autorin ihr neues Lyrik-Bilder-Buch „Der Freiberger Silbenweg“ vor.
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