Lesung in Freiberg: Elke Hussel stellt „Freiberger Silbenweg“ in der Uni-Bibliothek vor

Die Freiberger Journalistin und Autorin liest am 24. März in der Uni-Bibliothek aus ihrem neuen Buch.

Die Freiberger Kulturjournalistin und Autorin Elke Hussel stellt am 24. März um 19 Uhr in der Uni-Bibliothek Freiberg ihr neues Buch „Der Freiberger Silbenweg. Ein Lyrik-Bilder-Buch“ vor. Nach ihrem vielbeachteten Buch „Der Freiberger Silberweg“, in dem sie Stadtgeschichte anhand von Skulpturen erzählt, nähert sie sich Freiberg nun...