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Elke Hussel liest am Dienstag aus ihrem Buch „Der Freiberger Silbenweg. Ein Lyrik-Bilder-Buch“.
Elke Hussel liest am Dienstag aus ihrem Buch „Der Freiberger Silbenweg. Ein Lyrik-Bilder-Buch“. Foto: Privat
Elke Hussel liest am Dienstag aus ihrem Buch „Der Freiberger Silbenweg. Ein Lyrik-Bilder-Buch“.
Elke Hussel liest am Dienstag aus ihrem Buch „Der Freiberger Silbenweg. Ein Lyrik-Bilder-Buch“. Foto: Privat
Freiberg
Lesung in Freiberg: Elke Hussel stellt „Freiberger Silbenweg“ in der Uni-Bibliothek vor
Von Elke Hussel
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Die Freiberger Journalistin und Autorin liest am 24. März in der Uni-Bibliothek aus ihrem neuen Buch.

Die Freiberger Kulturjournalistin und Autorin Elke Hussel stellt am 24. März um 19 Uhr in der Uni-Bibliothek Freiberg ihr neues Buch „Der Freiberger Silbenweg. Ein Lyrik-Bilder-Buch“ vor. Nach ihrem vielbeachteten Buch „Der Freiberger Silberweg“, in dem sie Stadtgeschichte anhand von Skulpturen erzählt, nähert sie sich Freiberg nun...
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Das Buch „Der Freiberger Silbenweg“ fängt die Seele von Freiberg ein. 60 Gedichte und Illustrationen geben der Heimatstadt von Autorin Elke Hussel ein neues Gesicht.
Astrid Ring
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