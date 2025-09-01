Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Wehrleiter Uwe Kunath bei der Festrede.
Wehrleiter Uwe Kunath bei der Festrede. Bild: Christof Heyden
Wehrleiter Uwe Kunath bei der Festrede.
Wehrleiter Uwe Kunath bei der Festrede. Bild: Christof Heyden
Freiberg
Elsbeth ist das Unikat der Brand-Erbisdorfer Löschtruppe
Von Christof Heyden
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Mit einem Festakt würdigten die Frauen und Männer der Feuerwehr aus Brand-Erbisdorf das 150-jährige Bestehen ihrer Rettungseinheit. So betagt, so frisch und teambildend ist die Truppe Ehrenamtlicher.

Aller guten Dinge sind drei – das beweist auch der Werdegang der Feuerwehr Brand-Erbisdorf. Dem jetzt gefeierten 150-jährigen Jubiläum der Rettungstruppe bedurfte es beim Start wiederholter Anläufe. „Wir hätten heuer fast das 160-jährige Bestehen würdigen können, wären sich jene um das Stadtwohl bemühten Mitbürger und der Turnverein...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
02.09.2025
4 min.
Markanter Altbau im Chemnitzer Zentrum wird abgerissen: „Es schmerzt mich total, dass ich hier raus muss“
Ellen Isabell Richter und Nihat Göçerer vor dem Haus an der Hartmannstraße, in dem sie arbeiten bzw. wohnen. Es soll im kommenden Jahr abgerissen werden.
Für den Bau einer Bahnstrecke nach Limbach-Oberfrohna muss ein Gebäude an der Hartmannstraße weichen. Es wirkt von außen halb-verlassen, ist für mehrere Chemnitzer aber noch Wohn- und Arbeitsort.
Benjamin Lummer
13:05 Uhr
3 min.
Brand-Erbisdorf und Dillingen: Eine Partnerschaft ohne Grenzen
Markus Pfeifer überreicht ein mit Pfeffer gefülltes Hydranten-Modell, das als Gewürzmühle dienen kann.
Mit einer Geburtstagsrunde ist das 150-jährige Bestehen der Feuerwehr Brand-Erbisdorf gefeiert worden. Dabei dürfen sich die Jubilare über pfiffige Geschenke mit Symbolgehalt freuen.
Christof Heyden
07:33 Uhr
3 min.
Kimmichs Slowakei-Erinnerungen - Füllkrug vor Jubiläum
Julian Nagelsmann startet mit dem DFB-Team in die WM-Qualifikation.
Die DFB-Auswahl startet in Bratislava in die WM-Qualifikation. Die letzte Partie gegen die Slowakei weckt gute Erinnerungen. Drei Akteure hoffen auf ihr Länderspieldebüt.
12:00 Uhr
2 min.
Der Kunstrasen-Krampf von Brand-Erbisdorf
Der Kunstrasenplatz an der Dammstraße in Brand-Erbisdorf ist in schlechtem Zustand.
Die Erneuerung des Kunstrasenplatzes in Brand-Erbisdorf wird immer wieder verschoben. Für die Sportler ist das eine bittere Pille. Eine schnelle Lösung ist nicht in Sicht.
Cornelia Schönberg
07:46 Uhr
2 min.
Woltemade als Vorbild für WM-Kandidaten Collins und Nebel
Bei der U21-EM jubelten Woltemade und Nebel zusammen im DFB-Trikot.
Ein junges Trio mit Vergangenheit und neuen Träumen: Was Woltemades turbulenter Sommer für Collins und Nebel bedeutet – und warum Bratislava jetzt wieder wichtig wird.
02.09.2025
2 min.
„Verantwortungslos bis zum Gehtnichtmehr“: Zwickauer OB greift Fliegerbauer wegen durchgestochenem Spar-Papier an
Oberbürgermeisterin Constance Arndt reagiert auf geleakte Informationen.
Bauunternehmer Fliegerbauer hatte vertrauliche Unterlagen aus dem Rathaus veröffentlicht. Oberbürgermeisterin Arndt wirft ihm deswegen Verantwortungslosigkeit vor.
Michael Stellner
Mehr Artikel