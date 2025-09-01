Elsbeth ist das Unikat der Brand-Erbisdorfer Löschtruppe

Mit einem Festakt würdigten die Frauen und Männer der Feuerwehr aus Brand-Erbisdorf das 150-jährige Bestehen ihrer Rettungseinheit. So betagt, so frisch und teambildend ist die Truppe Ehrenamtlicher.

Aller guten Dinge sind drei – das beweist auch der Werdegang der Feuerwehr Brand-Erbisdorf. Dem jetzt gefeierten 150-jährigen Jubiläum der Rettungstruppe bedurfte es beim Start wiederholter Anläufe. „Wir hätten heuer fast das 160-jährige Bestehen würdigen können, wären sich jene um das Stadtwohl bemühten Mitbürger und der Turnverein...