Endlich wieder vor Ort einkaufen: In Oberbobritzsch hat der Netto-Markt geöffnet

In Bobritzsch-Hilbersdorf eröffnet der Marken-Discounter die dritte Filiale innerhalb weniger Wochen in Freibergs Umgebung. Ist der massive Zuwachs an Filialen Zufall oder Firmenstrategie?

Ganz früh waren schon die Kindergartenkinder da, jetzt tanzen die Schülerinnen der vierten Klasse von der Oberbobritzscher Grundschule im Eingangsbereich des neuen Netto-Markts von Oberbobritzsch. Als Dank gibt Filialleiterin Anja Lange eine Runde Gummibärchen und Donuts aus. Kein Zweifel: Die Freude im Ort über die Eröffnung ist groß. Vor...