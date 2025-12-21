MENÜ
Ein Schild mit der Aufschrift „Arzt“ hängt an einer Straßenlaterne.
Ein Schild mit der Aufschrift „Arzt" hängt an einer Straßenlaterne.
Freiberg
Enorme Nachfrage nach Terminen in neuer Hausarztpraxis von Brand-Erbisdorf
Redakteur
Von Cornelia Schönberg
An vier Tagen hatte das MVZ Freiberg jeweils eine Stunde lang telefonisch Termine vergeben. Das Telefon klingelte ununterbrochen. Im Januar gibt es weitere Möglichkeiten.

Die Nachricht, dass Termine bei einer neuen Hausärztin in Brand-Erbisdorf vergeben werden, hat diese Woche für Trubel im Medizinischen Versorgungszentrum (MVZ), aber auch im Kreiskrankenhaus Freiberg gesorgt.
