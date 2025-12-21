Enorme Nachfrage nach Terminen in neuer Hausarztpraxis von Brand-Erbisdorf

An vier Tagen hatte das MVZ Freiberg jeweils eine Stunde lang telefonisch Termine vergeben. Das Telefon klingelte ununterbrochen. Im Januar gibt es weitere Möglichkeiten.

