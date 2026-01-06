MENÜ
  • Enormer Schaden nach Unfall im Erzgebirge: Audi kollidiert mit Strommast, Minitraktor und Heuwender

Auf der Frauensteiner Straße in Burkersdorf verlor ein Audi-Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug.
Auf der Frauensteiner Straße in Burkersdorf verlor ein Audi-Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug. Bild: Symbolfoto: benjaminnolte - stock.adobe.com
Bild: Symbolfoto: benjaminnolte - stock.adobe.com
Auf der Frauensteiner Straße in Burkersdorf verlor ein Audi-Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug. Bild: Symbolfoto: benjaminnolte - stock.adobe.com
Freiberg
Enormer Schaden nach Unfall im Erzgebirge: Audi kollidiert mit Strommast, Minitraktor und Heuwender
Redakteur
Von Holk Dohle
Ein 25-jähriger Fahrer hat im Frauensteiner Ortsteil Burkersdorf die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Mit Folgen:

Ein 25-jähriger Autofahrer ist am Montagabend in Burkersdorf von der Straße abgekommen und mit einem Strommast, einem parkenden Minitraktor und einem Heuwender kollidiert. Das teilte die Polizeidirektion Chemnitz am Dienstag mit. Der Mann war laut Polizeibericht gegen 22 Uhr mit einem Audi auf der Frauensteiner Straße in Richtung Zinnwalder...
