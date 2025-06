Entenfamilie auf der A 4 bei Großschirma: 20.000 Euro Sachschaden und drei tote Enten

Über drei Fahrsteifen waren die Tiere unterwegs. Ein Fahrzeug konnte nicht mehr rechtszeitig bremsen.

Großschirma.

Weil eine Entenfamilie über die drei Fahrstreifen der A 4 nahe Großschirma watschelte, kam es am Donnerstagfrüh zu einem Auffahrunfall mit 20.000 Euro Sachschaden. Wie die Polizeidirektion Chemnitz am Freitag mitteilte, bremste im linken Fahrstreifen ein 32-Jähriger mit einem Alfa-Romeo, als er die Entenfamilie sah. Ein nachfolgender Ford-Fahrer (34) bremste ebenfalls, um nicht aufzufahren. Ein dem Pkw Ford folgender 61-Jähriger mit einem Pkw VW schaffte das aber offenbar nicht rechtzeitig und fuhr auf den Ford auf. Dabei entstand Sachschaden am VW und Ford in Höhe von insgesamt etwa 20.000 Euro. Außerdem verendeten drei Enten, wobei nicht geklärt werden konnte, welche Fahrzeuge mit diesen kollidierten. (fp)