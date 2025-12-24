„Er hat mich beim Alekto abgefangen“: Kronjuwelen-Hochzeit in Rechenberg-Bienenmühle

Gunter und Gudrun Böhme leben ein Dreivierteljahrhundert zusammen am Zeisingberg in Neuclausnitz. Im Ort sind sie unter „Bieber-Bienen-Böhme“ bekannt.

Wie kommt man zu einem Hochzeitstag am 23. Dezember? Ganz einfach: Man hat es eilig. Gudrun (97) und Gunter Böhme (98) hatten nach zwei Jahren Fernbeziehung zwischen Hilbersdorf und Clausnitz eine Wohnung in Aussicht: „Damals war Rechenberg-Bienenmühle bis in das letzte Kämmerchen voller Schlesien-Vertriebener“, erinnert sich Gunter Böhme....