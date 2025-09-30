„Er war bescheiden und brachte großartige Kunst hervor“ – Trauer um Volker Beyer: Wegbegleiter erinnern sich

Volker Beyer aus Langenau prägte das kulturelle Leben zwischen Freiberg und dem Erzgebirge. Weggefährten berichten von teils ungewöhnlichen Erlebnissen mit ihm.

Zwischen Freiberg und dem Erzgebirge hat Volker Beyer aus Langenau über Jahrzehnte das kulturelle Leben geprägt – als Holzgestalter, Grafiker, Kursleiter und Mitdenker. Der Künstler verstarb im Alter von 74 Jahren. Weggefährten erzählen, was ihn auszeichnete und was von ihm bleibt.