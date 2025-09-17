Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Volker Beyer aus Langenau stellte im vergangenen Jahr in der Theatergalerie Freiberg aus.
Volker Beyer aus Langenau stellte im vergangenen Jahr in der Theatergalerie Freiberg aus.
Freiberg
Trauer um Volker Beyer: Ein Leben für die Kunst
Von Heike Hubricht, Matthias Zwarg
Mit dem Tod von Volker Beyer aus Langenau verliert die Region einen prägenden Künstler. Seine Holzskulpturen und Grafiken reflektieren eine tiefe Verbundenheit zur Natur und zur Veränderung.

Der bekannte Künstler Volker Beyer ist im Alter von 74 Jahren in Langenau gestorben. Er erlag am 5. September einem Herzstillstand. „Er hatte schon zwei Herzinfarkte – mit 50 und 61 Jahren. Aber seitdem ging es ihm eigentlich gut“, sagte seine Frau Annette am Telefon. Mit Volker Beyer verliert die Region einen prägenden Künstler und...
