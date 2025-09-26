Erlebnisreiche Genussziele am Samstag zwischen Mittweida und Oederan: Drei Tipps

Freiberg
In Mittelsachsen gibt es am Wochenende Genuss mit Erlebnis: Fischerfeste in Ringethal und Oederan sowie das Streunersteinfest in Freiberg laden ein.
Wer Genuss mit Erlebnis kombinieren möchte, findet am Samstag, dem 27. September, gleich drei passende Ziele in Mittelsachsen – von Fisch frisch aus dem Rauch bis zum selbst zubereiteten Imbiss.
