Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Einen Imbiss gibt es bei Veranstaltungen in Mittelsachsen, hier ein Beispielfoto.
Einen Imbiss gibt es bei Veranstaltungen in Mittelsachsen, hier ein Beispielfoto. Bild: Sina Schuldt/dpa
Einen Imbiss gibt es bei Veranstaltungen in Mittelsachsen, hier ein Beispielfoto.
Einen Imbiss gibt es bei Veranstaltungen in Mittelsachsen, hier ein Beispielfoto. Bild: Sina Schuldt/dpa
Update
Freiberg
Erlebnisreiche Genussziele am Samstag zwischen Mittweida und Oederan: Drei Tipps
Redakteur
Von Heike Hubricht
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In Mittelsachsen gibt es am Wochenende Genuss mit Erlebnis: Fischerfeste in Ringethal und Oederan sowie das Streunersteinfest in Freiberg laden ein.

Wer Genuss mit Erlebnis kombinieren möchte, findet am Samstag, dem 27. September, gleich drei passende Ziele in Mittelsachsen – von Fisch frisch aus dem Rauch bis zum selbst zubereiteten Imbiss.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
26.09.2025
4 min.
„Höhle der Löwen“-Investor: Von diesem Start-up in Mittweida ist Carsten Maschmeyer begeistert
Per Handschlag hat Carsten Maschmeyer (li.) seine Investition in das Mittweidaer Startup von Christoph Jentzsch vereinbart.
Mit seiner digitalen Plattform für Unternehmensbeteiligungen hat der Blockchain-Pionier Christoph Jentzsch den Star-Investor überzeugt. Das Start-up Tokenize soll nun über Deutschland hinaus wachsen.
Jan Leißner
28.09.2025
2 min.
Oregons Gouverneurin: Militäreinsatz wäre "Machtmissbrauch"
Trump will das militärische Eingreifen in US-Städten ausweiten - Demokraten kritisieren das.
Präsident Trump hat angekündigt, Soldaten in eine weitere demokratisch regierte US-Stadt zu beordern: nach Portland. Aber darf er das? Die zuständige Gouverneurin stellt seine Befugnisse infrage.
28.09.2025
4 min.
Europas Top-Golfer beim Ryder Cup vor Sieg in den USA
Rory McIlroy und das europäische Team haben beim Ryder Cup viel mehr zu bejubeln als die Gastgeber.
Am zweiten Tag des Ryder Cups zeigen Europas Top-Golfer ihre Klasse und bauen den Vorsprung auf den Gastgeber den ganzen Tag über aus. Die Titelverteidigung ist greifbar, den USA droht ein Debakel.
27.09.2025
1 min.
Tragischer Tod während einer Zirkusvorstellung in Sachsen: Artistin erliegt ihren Verletzungen
Zu einem Polizei-Einsatz ist es am Samstag an einem Zirkus in Bautzen gekommen.
Zahlreiche Besucher haben die Veranstaltung verlassen, bevor die Rettungskräfte eintrafen. Die Polizei ruft nun dazu auf, die Hilfe von Kriseninterventionsteams in Anspruch zu nehmen.
Frank Hommel
08.09.2025
3 min.
Action, Puppen, Regionales: Vier Tipps für die Woche in Mittelsachsen
Action und Liebe versprechen die Landesbühnen Sachsen mit „Die Spur der Hebamme“.
Ob edle Ritter, regionale Genüsse, musikalisches Erlebnis oder Puppen mit Teamfähigkeit - der Kalender für Mittelsachsen hält einiges bereit, von dem man sich überraschen lassen kann.
Wieland Josch
21.09.2025
1 min.
Streunersteinfest 2025 im Tierheim Freiberg: Handicap-Tiere suchen ein Zuhause
Hund Aras im Freiberger Tierheim „Albert Schweitzer“ sucht ein neues Herrchen oder Frauchen.
Im Freiberger Tierheim findet am Samstag ein Streunersteinfest statt. Besucher erhalten Einblicke hinter die Kulissen und erleben auch eine Tiershow.
Heike Hubricht
Mehr Artikel