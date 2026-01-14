Erster Tharandter Naturmarkt lockt mit griechischer Spezialität aus Chemnitz

Freiberg
Am 17. Januar startet der Naturmarkt in Tharandt. Regionale und mediterrane Genüsse erwarten die Besucher.
Der Naturmarkt Tharandter Wald startet am Freitag, 17. Januar, in die neue Saison. Der erste Markt des Jahres findet von 9 bis 13 Uhr auf dem Parkplatz Pienner Straße 1 in Tharandt statt. Er liegt unterhalb der Bergkirche am Weißeritzufer. Das teilten die Organisatoren mit. Regionale Anbieter präsentieren auf dem Markt Produkte wie Leinöl,...
