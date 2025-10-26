Erstmal einen Pfefferminztee: Wie Wahlleiter Udo Neie die OB-Wahl in Freiberg packt

Er ist der Mann, der am Wahltag die Verantwortung trägt. Stadtwahlleiter Udo Neie und sein Team halten die Fäden in der Hand und suchen für alle Probleme Lösungen. Wie schaffen sie das?

Wahlsonntage, das sind die Tage, die sich Udo Neie immer ganz besonders im Kalender anstreichen muss. Kein Wunder, ist er doch in Freiberg der Wahlleiter und als solcher für den korrekten Ablauf jeder Wahl verantwortlich. Nichtsdestotrotz geht er diese Tage an wie alle anderen auch. „Früh am Morgen gibt es erst einmal einen Pfefferminztee,...