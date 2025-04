Erstmals Gottesdienst im Fels: Pfarrer Justus Geilhufe lädt Gläubige zu Fahrt unter Tage ein

Zum ersten Mal soll im Lehr- und Forschungsbergwerk der TU Bergakademie Freiberg ein Gottesdienst abgehalten werden. Der Pfarrer aus Großschirma hat dabei die Uni und den Förderverein als Helfer.

Für Justus Geilhufe, den Pfarrer von Großschirma, ist es ein besonderer Augenblick. Denn zum ersten Mal in seinem Leben fährt er in das Lehr- und Forschungsbergwerk der TU Bergakademie Freiberg auf der Reichen Zeche ein. Zunächst nur für eine Stippvisite. Denn er muss sich einmal umschauen an jenem Ort, der 147,5 Meter unter der...