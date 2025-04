Erstmals unter Tage: Gottesdienst zum Karsamstag im Besucherbergwerk Reiche Zeche Freiberg

Ein ungewöhnlicher Gottesdienst wurde am Karsamstag begangen. In 147 Meter Tiefe erinnerte Großschirmas Pfarrer Justus Geilhufe 45 Gläubige an das Sterben Gottes am Kreuz und seine Stunden im Fels.

Es ist an diesem Karsamstag für Jacqueline Elstner das erste Mal in ihrem Leben, dass sie tief unter die Erde fährt. Obwohl sie Freibergerin ist, hat sie noch nie einen Fuß in das Forschungs- und Lehrbergwerk der TU Bergakademie auf der Reichen Zeche gesetzt. Noch dazu ist sie die Schwiegermutter von Frank Reuter, dem Leiter des Grubenbetriebs.