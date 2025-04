Erzgebirge-Mittelsachsen: Sieger des Kammweg-Literaturwettbewerbes 2025 stehen fest

Aus 36 eingesandten Kurzgeschichten hat eine fünfköpfige Jury die besten prämiert.

Freiberg.

Die Preisträger im Genre Kurzgeschichte des diesjährigen Kammweg-Literaturwettbewerbes stehen fest. Unter 36 Einsendungen hat eine Fachjury die Besten gekürt. Der erste Hauptpreis, dotiert mit 500 Euro, geht an Steffen Wollmerstädt aus Dresden für seine Kurzgeschichte „Gelobt Land“, den zweiten Hauptpreis (350 Euro) gewann Markus Helmut Brückner aus Annaberg-Buchholz mit seiner Kurzgeschichte „Brief in der Jacke“, über den dritten Hauptpreis (250 Euro) darf sich Annika Ehnert aus Freiberg für ihre Kurzgeschichte „Wahrheiten“ freuen. Neben den Hauptpreisen wurden elf Anerkennungen, unter anderem in Form von Buchgutscheinen, vergeben. Die Verleihung findet am 6. Juni, 19 Uhr in der Stadtbibliothek Mittweida statt. (fp)