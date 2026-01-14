„Es gibt mehr Ähnlichkeiten, als man zunächst denkt“: Neues Video zeigt Partnerschaft der Freiberger Uni mit Dnipro

Freiberg
Die wissenschaftlichen Traditionen der TU Bergakademie Freiberg und der Dnipro University of Technology stehen im Fokus eines Kurzfilms. Studentinnen aus der Ukraine drehten es in der Winter School.
Ein Klick – und die Zusammenarbeit wird sichtbar: Ein Video zur Partnerschaft zwischen der TU Bergakademie Freiberg und der Dnipro University of Technology ist jetzt im Internetkanal Youtube zu sehen. Entstanden ist es während der Winter School, bei der fünf Studentinnen aus der Ukraine Ende 2025 zwei Wochen in Freiberg an Video- und...
