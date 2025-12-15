„Es ist schön, dass auch leisere Stimmen gehört werden“: Was eine Berlinerin an die TU Freiberg zieht

Freiberg
Auf dem Weg zum Traumberuf hat sich eine Berlinerin für die TU Bergakademie in Freiberg entschieden. Wie eine 21-jährige sich für andere einsetzt.
In der neunten Klasse sieht Sophie Farkov eine Dokumentation über die Überwinterung in der Antarktis. Schnell steht für sie fest: Was die Forschenden dort tun, das möchte sie auch. Aber was ist der beste Weg zum Traumjob?
